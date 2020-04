Zelfgemaakt explosief ontmanteld op industrieterrein in Geldrop

Links de bus, rechts in het gras het verdachte pakketje. Ook in de bus ligt mogelijk een explosief.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zaterdagavond een zelfgemaakt explosief ontmanteld in Geldrop. Het zou om een spijkerbom gaan.

De hulpdiensten en EOD rukten uit omdat op industrieterrein De Spaarpot in Geldrop een busje stond waar een zelfgemaakt explosief uit gegooid werd.

Bedreiging

In dat busje zaten twee mannen. Het tweetal is opgepakt. Ze worden ook verdacht van een bedreiging eerder op de dag, eveneens in Geldrop.

De opgetrommelde EOD maakte het explosief, dat op een grasveld lag, rond halfelf onschadelijk.