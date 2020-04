Automobiliste heeft engeltje op schouder bij ongeluk op A58

MOLENSCHOT -

Een automobiliste had zaterdagavond een engeltje op haar schouder toen ze de macht over het stuur van haar auto verloor op de A58 bij Molenschot. Ze raakte van de weg, ramde een hekwerk - waarbij een houten paal de ruit van de auto aan de passagierskant doorboorde - en kwam in de berm vlak naast de pijler van een matrixbord tot stilstand.