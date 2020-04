'Sexy' melkbussen langs de A58? Kijk naar nieuwe Omroep Brabant-serie 'Kunst om de hoek'

De grote melkbussen bij Wouw, een immense bromtol op een rotonde in Oosterhout, de bakstenen toren in Udenhout, een grazende koe in Esbeek en de 'trechterman' aan de A27 bij Breda. Voor veel Brabanders zijn het inmiddels vertrouwde kunstwerken geworden.

Maar heb je weleens goed naar het patroon van de bakstenen in Udenhout gekeken? En waarom staat de bromtol eigenlijk bij de entree van Oosterhout? Achter de antwoorden zit vaak een mooi verhaal van mensen met een passie, idee of een bijzondere interesse.

De melkbussen langs de A58 bij Wouw.

De eerste uitzending van Kunst om de hoek gaat over de melkbussen langs de A58 bij Wouw. Wat hebben die eigenlijk met dit dorp te maken? Karel Schrooyen heeft een passie voor melkbussen. Hij vindt ze eigenlijk best wel een sexy uiterlijk hebben. In totaal was hij 25 jaar in touw om voor elkaar te krijgen dat de zes meter hoge melkbussen naast de snelweg kwamen te staan.

De Bromtol bij Oosterhout.

Ken jij een kunstwerk met een bijzonder verhaal? Of ben je benieuwd naar de betekenis van een markant kunstwerk? Laat het weten aan Dirk Verhoeven.

Kunst om de hoek is vanaf maandagavond 18.21 uur te zien op Omroep Brabant televisie. De uitzending is ook online te bekijken.