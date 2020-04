'Huisarts moet eerder deel van ziekenhuiszorg overnemen', zegt oud-huisarts over aanpak coronavirus

"De huisarts zou in het geval van corona eerder een deel van de ziekenhuiszorg op zich moeten nemen." Dat zei voormalig huisarts Alfons Olde Loohuis uit Herpen zondag in het tv-programma KRAAK. Olde Loohuis was huisarts in Herpen toen daar in 2009 in Herpen de Q-koorts uitbrak. Hij sloeg destijds als eerste alarm.

De Q-koorts eiste toen meer dan negentig doden en duizenden mensen werden chronisch ziek. Olde Loohuis heeft na al die jaren nog steeds contacten met Q-koortspatiënten. "Dat heeft een enorm lange nasleep gekregen."

De verspreiding en vooral de aanpak het coronavirus hebben dan ook de volle aandacht van Olde Loohuis. "Ik maak me zorgen. De ziekte is groter dan we denken en dat moet gemeten worden. Dit is het topje van de ijsberg", vertelt hij.

Eerder ziekenhuiszorg

Olde Loohuis vindt dat de rol van de huidige huisartsen bij de behandeling iets anders ingevuld moeten worden. "Mensen raken besmet en in de eerste dagen worden ze een beetje grieperig. Over het algemeen geneest zo'n 98 procent van deze groep. Als huisarts hoef je daar niets aan te doen. Houden mensen klachten dan bellen ze hun huisarts. Het virus vermeerdert zich in mensen. In die fase wachten we te lang, ook al omdat mensen niet meteen naar het ziekenhuis willen. Deze patiënten zouden al eerder de zorg moeten krijgen die ze normaal gesproken in het ziekenhuis krijgen. Een huisarts zou daar in overleg met een specialist een rol in moeten krijgen. Recente onderzoeken geven dit ook aan."

Longklachten

Verder valt het Olde Loohuis op dat het zwaartepunt van de corona-uitbraak van het midden van Brabant naar het noordoosten van de provincie is verschoven. Het gebied dat ook tijdens de Q-koorts het zwaarst werd getroffen. Oorzaken zijn vermoedelijk de intensieve veehouderij en de daardoor vele mensen met longklachten in die regio. "Veel mensen en dieren bij elkaar. Dan is het risico van een uitbraak groot. Of dat ook de daadwerkelijke oorzaak is zal goed onderzocht moeten worden."

Olde Loohuis heeft ook voorspellende gaven. Samen met een dierenarts ontwikkelde hij al in 2010 een game voor huisartsen in opleiding waarin de aanpak van een virusuitbraak werd gesimuleerd. "Het was een oefenprogramma voor aankomende artsen met een bestaand virus als voorbeeld. Daarin werd getraind hoe huisartsen met partijen als RIVM moeten samenwerken. Er zat alles in. De uitbraak is groot, er ontstaat onrust, mensen mogen niet bij elkaar op bezoek, er wordt gehamsterd en het EK Voetbal gaat niet door. Huisartsen leren in het spel samenwerken en vooral naar buiten te kijken. Wat gebeurt er nog meer in de wereld. Welke omgeving is ziekmakend."

LEES OOK:

Coronahotspot 10 jaar geleden al zwaar getroffen door Q-koorts: 'Dit gebied krijgt dubbele klappen'

De Q-koortsepidemie is voorbij, maar we zijn nog niet klaar met de ziekte [DOSSIER]

De geitensector groeit, ondanks Q-koorts en andere gezondheidsrisico’s [DOSSIER]