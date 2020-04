Thuis genieten van een prachtige lentedag: stuur jouw foto in!

Hond boef geniet van het zonnetje in Best (foto: Collin Beijk).

Geen wolkje aan de lucht en dus heeft de zon vrij spel. Het is een prachtige lentedag vandaag. Helaas moeten we vanwege de coronacrisis thuisblijven. Maar ook daar kun je genieten van het mooie weer!

We zijn benieuwd hoe jij, ondanks de beperkingen, toch geniet van deze mooie dag. Ben je aan het tuinieren? Doe je gezellig met je partner en/of kinderen een spelletje aan de tuintafel? Of geniet je op een andere manier thuis van het zonnetje?

Insturen maar!

Stuur dan je lentefoto in! Dat kan door ons te mailen, of door te reageren in de comments onder deze Facebookpost. Uit alle inzendingen selecteren we een aantal foto's, die we een plekje geven op onze app/site en Instagram.

Vermeld bij het insturen van je foto duidelijk in welk dorp/stad die genomen is.