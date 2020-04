Een echtpaar is zondag overvallen in een huis aan het Nonnenveld in Uden. Dit gebeurde rond het middaguur.

Volgens de politie zou er sprake zijn van drie daders. Een woordvoerder spreekt van 'jongens'.

Een van de slachtoffers kreeg klappen.

Buit

De daders hebben iets buitgemaakt, maar wat is niet bekendgemaakt.

"We doen onderzoek in en om het huis", laat een politiewoordvoerder weten. "We spreken mensen in de buurt en bekijken of er eventueel bruikbare camerabeelden zijn."