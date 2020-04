Een fietser is zondagmiddag zwaargewond geraakt na een valpartij op de Petrus van Eijnattenlaan in Leende. Het gaat om een oudere man, die viel nadat hij met een andere fietser botste.

Het slachtoffer is met hoofdletsel in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Een traumahelikopter landde op een stuk heidegrond in de buurt.

Het fietspad ligt in de buurt van de Achelse Kluis. Dit pad is populair bij fietsers.