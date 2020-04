Warmste 5 april ooit in Brabant: 22,2 graden in Gilze-Rijen

Johan, Suzanne en Melissa genieten nu al van hun zwembad in de tuin in Erp.

Het is de warmste 5 april ooit in Brabant. Zondagmiddag halfvijf tikte de thermometer op het officiƫle weerstation in Gilze-Rijen 22.2 graden aan. Het oude warmterecord uit 1957 voor deze dag wordt daarmee verpletterd. Dat stond op 21.2 graden, aldus cijfers van Weerplaza.

Ook op andere plaatsen in Nederland werden records gebroken. Zo was het in De Bilt 19.5 graden om halfvijf. Als de temperatuur daar nog iets oploopt hebben we de eerste warme dag van 2020 te pakken. Het moet dan 20 graden worden.

Vanwege het coronavirus bleven veel mensen thuis. Wij vroegen jullie je foto's van deze lentedag in te sturen en dat werd massaal gedaan.