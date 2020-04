Frans (24) onterecht aangehouden voor betrokkenheid bij steekpartij Eindhoven, ‘Flink geschrokken'

Muys was naar eigen zeggen samen met een vriend op weg naar een feestje omdat een bekende zijn rijbewijs had gehaald. “Op een gegeven moment werden we omsingeld door drie zwarte auto’s en vervolgens klemgereden. Ik moest op straat op mijn knieën gaan zitten en mijn handen in mijn nek houden.” Volgens Muys werd niet verteld waarom ze waren aangehouden. Vervolgens zijn ze naar het politiebureau aan de Mathildelaan gebracht.

Vrijgelaten

Later bleek dat het ging om de steekpartij die eerder die avond had plaatsgevonden in de Tellegenstraat in Eindhoven. Het duo werd, na een uur op het bureau aan de Mathildelaan te hebben gezeten, weer vrijgelaten. Ze hadden niets met de steekpartij van doen. “We kregen wel een excuses van een agent. Mijn auto stond helaas wel op foto’s van het voorval. Ik sta niet geregistreerd als gevaarlijk en dan word ik toch op deze manier aangehouden. Ik heb daarover al veel berichtjes gehad. Daar ben ik niet blij mee.”

De politie laat weten dat ze informatie had ontvangen dat een verdachte van de steekpartij in de auto zat. “Dat bleek niet zo te zijn. Dat is heel vervelend voor de betrokkenen in de auto. Daarom hebben we ook onze excuses aangeboden.”

Muys zegt dat hij overweegt aangifte te doen.