Pastoor Wilmink zegent de stad vanuit zijn auto

De gebruikelijke zegen voor Palmpasen kwam in Eindhoven zondag vanwege de coronacrisis via een autotour. Pastoor Wilmink reed met twee andere priesters en een misdienaar langs de kerken in de stad en zegende de gelovigen vanaf de kerkpleinen. "We hebben juist nu de troost heel hard nodig."

Ze hadden eigenlijk plannen om de zegening vanuit een helicopter te doen, maar toen werden de coronamaatregelen strenger en bleek dat de helicopter te krap was: de anderhalve meter afstand was onmogelijk. “Maar uiteindelijk maakt het niet uit hoe we het doen. Veel belangrijker is dat we de zegening door kunnen laten gaan, juist nu.”, zegt pastoor Wilmink.

Begin Goede Week

“Met Palmpasen begint de Goede Week. Daarin gedenken we het lijden en sterven van Christus. Dat valt nu samen met het wereldleed.”

Als de pastoor arriveert bij de Sint-Catharinakerk in het centrum van Eindhoven heeft hij zijn rituele kleding al aan. Met twee handen houdt hij de crucifix stevig vast. Op het trapje voor de ingang van de kerk plaatst de misdienaar een geluidsbox en al snel klinkt een gezang van de pastoor over het plein.

'Het is nu dichterbij'

“Ik ben ontroerd”, zegt een oudere mevrouw. “De paus gaf eerder al de zegen, ook voor een leeg plein. Maar nu is het voor ons dichterbij.”

"Voor ons begint met Palmpasen de voorbereiding op het belangrijkste feest in de kerk en dat is Pasen", voegt ze er nog aan toe.

Tijdens de preek van pastoor Wilmink wordt het geleidelijk aan drukker op het kerkplein. Iedereen staat heel stil en op grote afstand van elkaar. Zelfs de skaters houden zich rustig. Nieuwsgierig volgen ze wat er gebeurt.

'Voor elkaar aan elkaar'

Pastoor Wilmink vraagt of iedereen wil bidden voor de zieken, de mensen die getroffen zijn door corona en ook degenen die vanwege het virus dierbaren hebben verloren. “Deze zegen geven we voor elkaar, aan elkaar”, zegt de pastoor.

Na de zegening stapt hij snel weer in zijn auto. Op naar de volgende kerk. Er zijn er nog zeker zes te gaan.