Ruim 200 km/u over de provinciale weg of volle gas door rood, politie betrapt verkeershufters

Op de N267 is zondag een bestuurder betrapt die meer dan 120 kilometer per uur te hard reed. Op de provinciale weg bij Wijk en Aalburg mag maar 80 kilometer per uur worden gereden, maar de man reed 202 kilometer per uur.

Op de weg werd een snelheidscontrole gehouden met een mobiele radarinstallatie en werd geflitst door de 'huisfotograaf', zoals de politie het noemt. Het rijbewijs van de bestuurder werd niet direct ingevorderd. De man krijgt vanzelf bericht van justitie over de hoogte van de straf.

Motorrijder rijbewijs kwijt

Zondagavond werd wél het rijbewijs ingevorderd van een motorrijder die met ruim 130 kilometer per uur over de Backer en Ruebweg in Breda reed. Hij reed met deze snelheid ook door het rode verkeerslicht. De man is ook aangemeld voor een EMG cursus over verantwoord rijgedrag in het verkeer.