Motorrijder zwaargewond na crash op industrieterrein

De man ging onderuit in een bocht, ter hoogte van de Macarthurweg. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Verkeersspecialisten van de politie hebben onderzoek gedaan.

Er kwamen twee ambulances en een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. De motorrijder is per ambulance onder begeleiding van de trauma-arts overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de ernst van zijn opgelopen verwondingen is nog niets bekend. De weg was geruime tijd afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de motor afgevoerd.