Daniël kan marathon Rotterdam niet lopen, dus rent hij maar 42 kilometer door Zundert

Daniël had er flink voor getraind en was er helemaal klaar voor: samen met duizenden andere lopers dwars door Rotterdam de marathon lopen. Maar de beroemde marathon ging natuurlijk niet door, net als talloze andere (sport)evenementen.

“Vier jaar geleden wilde ik vijf marathons lopen in oktober. Iedereen verklaarde me natuurlijk voor gek, maar ik heb ze alle vijf uitgelopen. Maar, omdat één marathon niet doorging, heb ik als alternatief een marathon in Zundert gelopen. Gewoon 42 kilometer door m’n eigen dorp.”

Daniël Elst (links) liep samen met zijn hond en Joost van Chaam.

Elk jaar weer

Daarna deed Daniël dat elk jaar weer. “En nu de marathon van Rotterdam niet doorging, heb ik besloten om dan maar in Zundert de marathon te lopen. Je hebt er toch voor getraind.”

En het lopen in het eigen dorp beviel prima. “Heerlijk is dat. Nu hoefde ik niet vroeg op en kon ik zelf bedenken wanneer ik zou starten. Ik had een route uitgestippeld langs veel familie en vrienden, hartstikke leuk. Heb je toch weer wat om te zien.”

Nog een marathon

Over twee weken loopt Daniël misschien wel weer een marathon in Zundert. Want ook de marathon in Utrecht gaat niet door. Want Daniël Elst wil toch wel de geplande tien tot vijftien marathons lopen dit jaar.