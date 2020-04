Je kapotte cv-ketel laten repareren in coronatijd: hoe dan?

Jeroen Paanakker is servicemonteur bij Kemkens, het bedrijf dat in heel Brabant de meeste ketels onderhoudt. De basis van zijn werk is hetzelfde gebleven vertelt hij. Maar er zijn wél wat extra stappen toegevoegd.

Zijn jullie bereikbaar voor zowel onderhoudsafspraken als calamiteiten?

‘’Als de mensen gewoon gezond zijn, kom ik langs in beide gevallen. Klanten die een automatische controle hebben staan, krijgen de avond van te voren een sms’je met de vraag of ze tot de risicogroep behoren of klachten hebben. Als ze dat niet het geval is, is er niks aan de hand. Is dat wel het geval, kan een onderhoudsafspraak makkelijk verschoven worden.’’

En hoe zit het bij storingen?

''Bij storingen komen we altijd. We kunnen mensen niet zonder warm water of verwarming laten zitten. Als iemand binnen een risicogroep valt of bijvoorbeeld ziek is, neem ik wel extra maatregelen. Ik heb een mondkapje en een paar handschoenen in de auto liggen. Ook ontsmet ik altijd mijn handen voor ik ergens naar binnen ga. Mocht er een ketel kapot zijn van iemand die het coronavirus heeft, hebben we zelfs nog speciale pakken die we aan doen.’’

De meeste mensen hebben ten minste één keer per jaar een servicemonteur over de vloer voor het onderhoud van hun cv-ketel. En dat hoeft nu niet ander te zijn, vertelt ook ondernemersorganisatie Techniek Nederland. Wel werken de monteurs nu volgens de richtlijnen van het RIVM en zijn en een aantal regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden.

Naast de regels die het RIVM meegeeft, kunnen bedrijven er zelf voor kiezen om nog wat aanvullende maatregelen toe te passen. Sommige bedrijven kiezen er bijvoorbeeld voor alleen bij calamiteiten op te rukken. Andere komen ook langs voor de vaste controles.

Aan welke regels moeten klanten zich houden?

‘’Uiteraard houden we altijd 1,5 afstand. Ook probeer ik zo min mogelijk met de klant in dezelfde ruimte te zijn. Ze vertellen mij waar de cv-ketel staat en daarna ga ik er zelf naartoe. Je merkt wel dat klanten het lastig vinden die afstand te houden. Dat gebeurt niet expres, maar vanuit gewoonte. Ze willen bijvoorbeeld iets aanwijzen of meelopen naar de plek waar ik moet zijn. Ik neem zelfs geen kopje koffie meer aan. Er is door mijn baas niet gezegd dat het verboden is, maar ik doe het zelf liever niet.’’

Gebeurt het wel eens dat je een situatie zelf niet prettig vindt?

''Ik mag als monteur zelf altijd de laatste risico-analyse doen aan de deur. Voor ik ergens naar binnen ga, vraag ik altijd nog een keer naar de gezondheid van de mensen en schat ik de situatie in. Laatst had ik bijvoorbeeld een gezin met een baby van nog geen twee weken oud. Dat vond ik te riskant. Die afspraak hebben we daarom verzet.’’

