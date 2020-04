Hoesten in je elleboog of thuiswerken zonder broek, laat het zien met corona-emoji's

UDEN -

Een boks geven met je elleboog, hoesten in de binnenkant van datzelfde lichaamsdeel en samen de curve laten afvlakken, het is allemaal onderdeel van het dagelijks leven in coronatijd. Hoogste tijd dus voor bijpassende emoji's om te gebruiken in al je Whatsapp-gesprekken. Dat vond tenminste Esther van Brakel uit Uden. Ze liet er gras over groeien en binnen een paar uur had ze 26 emoji’s klaar.