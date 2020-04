Boer Jan stuurt Froukje met pijn in het hart terug naar Brabant

Steffi en Roel vloggen wekelijks en exclusief voor Omroep Brabant over Boer Zoekt Vrouw. Deze keer over aflevering 5: de eerste logeerdag (Foto: Steffi Verhagen)

Terwijl we boer Geert met een van zijn vrouwen zagen rollebollen op de bank, liep de spanning tussen boerin Annemiek en haar mannen behoorlijk op. De Zeeuwse boer Bastiaan was helemaal in zijn nopjes met zijn ‘roze brigade’, we hebben hem nog geen enkele aflevering zoveel zien lachen. Maar ondertussen slijpen zijn vrouwen de messen. En onze boer Geert-Jan? Die blijft maar piekeren over die ene vraag: wie moet hij straks naar huis sturen? Steffi en Roel vinden het ook nog koffiedik kijken.

Bastiaan

Boer Bastiaan is helemaal in zijn element met zijn Milou en Elise. Op de trekker, aan tafel en bij het oogsten van de witlof: Bastiaan genoot zichtbaar. De twee meiden kunnen het onderling ook goed vinden, maar de concurrentiestrijd is wel begonnen. Vooral Elise, die vorige week nog vrij zeker van haar zaak was, vindt dat Bastiaan wel erg enthousiast op de slimme vragen van Milou reageert. Het kan nog alle kanten op en ondertussen valt de roze brigade uit elkaar.

“Het gaat daar wel goed. Alleen is het zo lastig om te zien wie nou wie is, omdat ze beiden zo’n roze overall aan hebben, haha. En ze lijken ook echt op elkaar. Maar… de strijd begint daar nu inderdaad wel los te barsten, het zou nog wel eens een bitchfight kunnen worden, want ze gunnen het elkaar niet.”

Geert-Jan

Hij weet het niet, hij weet het echt niet en ligt er bijna wakker van. Want wie van de twee ‘topwijven’ moet hij straks toch gaan kiezen: Jacqueline of Karine. Dat Jacqueline kritisch is over zijn ‘camping smoking’ vindt hij helemaal niet erg en juist leuk, maar toch vraagt hij zich af of ze met haar gelakte nageltjes wel in zijn wereld past. Karine zit nog in de ‘aftastende fase’ en is af en toe op zoek naar de ‘uitknop’ van de boer. Het bezoek van zoon en schoondochter lief, hielp Geert-Jan ook niet echt verder: ze vinden beide vrouwen heel goed bij hun (schoon)vader passen.

“Vergeleken met vorige week, zat Geert-Jan beter in zijn vel. Hij is ook echt op zoek naar: wie past er nou bij mij. Leuk dat zijn familie op bezoek kwam en die opmerking over zijn ‘camping-pak’ was natuurlijk geweldig!”

Annemiek

Het wil nog steeds niet vlotten tussen boerin Annemiek en haar mannen. Of zoals ze zelf zei: “Ze zijn wel lief en grappig, maar het gevoel moet nog komen”. Ondertussen laat de stugge boerin zo weinig van zichzelf zien dat Jelte zich afvraagt wat hij eigenlijk doet op de boerderij. Hij gelooft eigenlijk niet dat er nog een vonk over gaat springen. Erik gaat mooi zijn gangetje, doet de boodschappen en zet vooral in op de passie van hem en Annemiek: paarden.

“Het gaat met de week beter met Annemiek”, vindt Steffi, maar Roel denkt daar toch iets anders over. Hij zou het wel weten als hij Jelte was: wegwezen. Steffi: “Maar als je naar het einde kijkt, zie je ze toch ook hopen dat het goedkomt. Jelte heeft wel het gesprek geopend, dus wie weet. Ga zo door!“

Jan

De anderhalve meter afstand tussen de Brabantse Froukje en boer Jan in de uitzending van vorige week, bleek inderdaad een voorbode te zijn. De ‘zorgboerderij-boer’ stuurde haar naar huis en dat was toch wel een pijnlijk moment. Maar ze hield zich kranig. Nienke is duidelijk nog steeds helemaal weg van haar boer, maar helaas voor haar springen er vooral vonkjes over tussen Jan en Vera die zich ‘helemaal op haar plek en vertrouwt voelt.’ Bloeit er iets op tussen die twee?

“Wat jammer dat onze Froukje naar huis is gestuurd! Zo’n leuke meid gun je toch een hartstikke leuke vriend. Dus we zouden zeggen: kom op Brabant! En Jan doet het nog steeds goed, het gaat er gemoedelijk aan toe. We denken nog steeds dat áls het ergens gaat gebeuren, het daar is."

Geert

Onze Brabantse boer Geert vermaakt zich opperbest met zijn twee vrouwen Vera en Angela. En blaakt van het zelfvertrouwen. Zo vertelde hij vrij zeker te weten dat Vera hem leuk en Angela hem zelfs héél leuk vindt. Ook geeft hij toe een zwak te hebben voor de drukke Vera. Die trouwens wel heel handig gebruikmaakte van het huisartsenbezoek van Angela, die een oorontsteking heeft. Zo heeft ze mooi haar momentje met Geert. Maar of hij het voor haar is, laat ze wijselijk in het midden. Dus pas op Geert, het is echt nog geen gelopen race.”

“Bij Geert gaat het helemaal los en vooral Vera gaat er helemaal voor. Dat is prachtig om te zien, alleen verdwijnt Angela, een hele leuk vrouw, zo wel een beetje naar de achtergrond. Vera overheerst veel, maar het is Geert die de show steelt!"