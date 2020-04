Speciale corona-teststraten voor zorgmedewerkers in gebruik genomen

Het lijkt op een drive-in. Mensen rijden de teststraat binnen en worden in hun auto op het virus getest. Jos Klaren van GGD Hart voor Brabant wijst naar de oprit van de gemeentewerf in Kruisstraat en legt uit: "De mensen rijden hier naar binnen. Daar worden ze getest door het afnemen van wangslijm. En daarna rijden ze weer naar buiten. De uitslag krijgen ze even later via hun eigen huisarts."

Het voordeel van de teststraat is dat er tientallen mensen per dag geholpen kunnen worden. Doordat zij in hun auto blijven zitten, is het veiliger voor de mensen om hen heen. En het gaat sneller. Klaren: "In tien minuten zijn ze erin en eruit. Mensen moeten wel een afspraak maken, zomaar langsrijden gaat niet."

Met deze hekken wordt het zicht op de corona teststraat afgeschermd

Werken in de zorg zonder zorg

De teststraat is speciaal voor zorgpersoneel van bijvoorbeeld verpleeghuizen, thuiszorg en jeugdzorg. Als zij klachten hebben als hoesten, niezen of kortademigheid kunnen zij worden getest. "Die mensen moeten zich dan eerst bij hun huistarts of bedrijfsarts melden. Die kan hen dan doorverwijzen naar onze teststraat", aldus Klaren. Zo weten zij snel of ze besmet zijn of niet.