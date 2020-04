Ondanks coronacrisis toch bootjes vol jongeren in de Biesbosch: 'Ze zien het gevaar niet'

Ondanks de coronacrisis toch met vijf of zes man in één bootje de Biesbosch in

Vanuit jachthaven Vissershang in Hank vertrokken dit weekend bootjes met vijf, zes of zelfs zeven jongeren aan boord. De regels afstand houden en niet met meer dan drie mensen in een bootje kruipen, bleken een lastige combinatie met het prachtige weer en de start van het vaarseizoen. “Ze zijn jong en denken dat het hun niet kan overkomen”, is het verontwaardigde commentaar van mensen die zich wel aan de regels houden.

“Als je ook kijkt hoe druk het was in de Biesbosch. Vijf, zes man in een bootje dan wordt niet alles nageleefd”, zegt John die met z’n zalmschouw afmeert in het haventje. Wil Dielis deelt die mening. “We gaan naar huis, het is veel te druk. Het zou eigenlijk rustig moeten zijn.”

In zijn familie is door het coronavirus een dode te betreuren. Dat jongeren toch met z’n vijven bij elkaar kruipen in een bootje noemt hij niet fraai. “We maken elkaar steeds zieker zo, we moeten van deze ellende af. Dit houden we niet vol.”

Ondanks alle maatregelen toch topdrukte in de Biesbosch

In de hele Biesbosch was het enorm druk. Niet alleen op het water, ook op de polderwegen was het dringen. “Enorm veel motoren, slierten met motoren. Dan ook nog wielrenners en gewone fietsers, er was geen doorkomen aan”, was het veelgehoorde commentaar van vaste gebruikers van de jachthaven in Hank. Ook vroegen velen zich af of er überhaupt wel werd gehandhaafd in de Biesbosch.

“We zetten geen natuurgebieden af en er is geen extra toezicht in die gebieden. Daar is geen aanleiding voor”, liet de gemeente Altena nog voor het weekend weten. Wil Dielis snapt niets van die houding. “We moeten met ons allen eens goed gaan opletten, ook hier.”

Jongeren zien het gevaar niet

De jongeren die vanuit het haventje met afgeladen bootjes de Biesbosch indoken, leken zich van geen kwaad bewust. Ze aanspreken doet en durft ook niet iedereen . “Ze zien het gevaar niet, ze realiseren zich niet dat er ook jongeren zijn opgenomen op de intensive care”, aldus Maja vanuit de kajuit. Zelf zegt ze anderen er wel op aan te spreken.

Andre Visser twijfelt of hij zo direct wil zijn. “Als ik hier vijf jongens in een bootje zie zitten, dan zeg ik daar niets van. Als ze met z’n vijven in de supermarkt bij elkaar staan, dan zeg ik er wel wat van, als ze niet te groot zijn.”

Toch wel actief toezicht

In een reactie zegt de gemeente Altena nu dat er het afgelopen weekend volop toezicht en handhaving is ingezet door Altena en andere betrokken instanties. "Het algemene beeld is dat het overgrote deel van de mensen zich bewust en verantwoordelijk gedraagt, compliment voor hen. Niettemin zijn er ook af en toe signalen dat sommige mensen - soms jongeren - toch onverstandig gedrag vertonen. Dat is jammer want we moeten het met ons allen blijven volhouden. Dat is moeilijk maar wel in ieders belang. Ook in de komende periode, inclusief de Paasdagen wordt er actief toezicht gehouden."