Verwarde man dringt huis in Oosterhout binnen en valt vader en zoon aan

Een verwarde man (34) heeft zondagavond een vader en een zoon in hun huis in Oosterhout aangevallen en in het gezicht geslagen. Dit gebeurde rond kwart over negen. De vader deed open nadat er werd aangebeld. Vervolgens drong de man het huis binnen.

In de huiskamer ontstond een opstootje. Daarbij werden vader en zoon door de indringer in het gezicht geslagen. Even later beet de indringer de vader ook nog in zijn arm.

De vader heeft tegenover de politie aangegeven dat hij de indringer wel eens in de stad heeft zien lopen. Volgens de politie lijkt het erop dat de indringer, een 34-jarige Oosterhouter, een willekeurig huis is binnengedrongen.

Naar buiten gewerkt

De vader heeft aangifte gedaan. Toen hij de deur open deed, zag hij de man, die hij dus herkende, op de grond zitten. De man kwam omhoog en gaf aan dat de politie gebeld moest worden. Zonder hier verder uitleg over te geven, drong hij vervolgens het huis binnen.

Uiteindelijk lukte het de bewoners om de indringer naar buiten te werken. Hierbij werd de vader ook nog in zijn linkerarm gebeten. Toen de politie kwam om de indringer in te rekenen, verzette hij zich tegen zijn arrestatie. De indringer is uiteindelijk overgebracht naar het cellencomplex. Ook is de crisisdienst van de GGZ op de hoogte gesteld.