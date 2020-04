Fietser gewond achtergelaten na aanrijding in Waalwijk

WAALWIJK -

Een fietser is maandagmiddag in Waalwijk gewond achtergelaten nadat hij werd aangereden. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is, maar hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij de Taxandriaweg. Degene met wie het slachtoffer in botsing kwam, reed na de aanrijding door.