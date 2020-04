Fietser gewond achtergelaten na aanrijding in Waalwijk, politie op zoek naar vrachtwagenchauffeur

WAALWIJK -

Een fietser is maandagmiddag in Waalwijk gewond achtergelaten na een ongeluk. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om een aanrijding met een vrachtwagen. De bestuurder is doorgereden. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is, maar hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de Taxandriaweg.