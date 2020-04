Politie op zoek naar man die Tilburgse flat met hakenkruizen bekladde

TILBURG -

De politie is op zoek naar een man die tijdens de nieuwjaarsnacht de Oosterpoort-flat in Tilburg met hakenkruizen heeft beklad. Getuigen probeerden de dader tegen te houden toen hij betrapt werd. Ze schakelden de politie in, maar uiteindelijk wist de man te vluchten. De politie verspreidde maandagavond beelden van de verdachte in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.