Politie nog altijd op zoek naar doorrijder die bejaarde vrouw zwaargewond achterliet in Boxtel

De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van een groene BMW die op 18 februari in Boxtel een 87-jarige vrouw op haar fiets aanreed. De dader reed daarna bewust door en liet het slachtoffer uit Boxtel zwaargewond achter op straat. In Bureau Brabant vroeg de politie maandagavond opnieuw aandacht voor de zaak.

De aanrijding vond plaats op de kruising van de Kapelweg met de Van Salmstraat. De fietsster wilde een dubbele spoorwegovergang oversteken, in de richting van de Tongersestraat. Terwijl ze stond te wachten bij haaientanden op de weg kwam een groene BMW eraan.

Bestuurder houdt even in

Vanuit de Tongersestraat reed de wagen de Kapelweg op, waarbij de vrouw werd aangereden. Na de aanrijding heeft de bestuurder even ingehouden, om vervolgens zijn weg te vervolgen.

De vrouw was er zo slecht aan toe dat ze moest worden opgenomen in een verzorgingstehuis. Vóór het ongeluk woonde ze zelfstandig, was ze fit en stapte ze regelmatig op de fiets. Extra pijnlijk voor haar is dat ze door de coronacrisis geen bezoek mag ontvangen. Volgens de politie wacht haar een lange revalidatieperiode.

Eigenaar

Het slachtoffer liep een dubbele beenbreuk ter hoogte van haar knie op. Haar linkerknie is behoorlijk dik en gekneusd. Ze zit in een rolstoel en heeft wonden aan haar hand, hoofd, gezicht en gebit, zei haar belangenbehartiger in Bureau Brabant.

De politie is nu op zoek naar de eigenaar of de bestuurder van de auto. Het gaat om een groene BMW 320d uit 2000 met een Pools kenteken (DKA 29 UV). De identiteit van de eigenaar van de auto is door de politie achterhaald, maar waar die en het voertuig zich bevinden, is niet bekend.

Doorrijder zat alleen in de auto

Het kan volgens de politie zo zijn dat niet de eigenaar, maar iemand anders achter het stuur zat. De doorrijder zat in ieder geval alleen in de auto. De chauffeur is een blanke man met kort haar en, een ‘ongeschoren uiterlijk’.