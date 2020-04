Twee gewonden bij woningbrand Tilburg, slachtoffers uit huis gered

TILBURG -

Bij een brand in een rijtjeshuis aan de Bieslookweg in Tilburg zijn maandagavond twee gewonden gevallen. Het gaat om bewoners van het huis. Zij zijn volgens een woordvoerder van de politie uit het huis gered. Maar het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. De brand ontstond volgens de woordvoerder vermoedelijk op zolder.