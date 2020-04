Jongetje overleden bij brand in rijtjeshuis in Tilburg, kind was met zijn moeder op zolder

In het huis woonde de moeder met meerdere kinderen. Een overbuurman hoorde een jongen binnen schreeuwen en is het huis ingegaan. Beneden troffen zij de vier kinderen en een familielid dat niet in het huis woonde. Zij waren niet gewond en konden naar buiten vluchten.

Zolder door rook onbereikbaar

De de hulp geschoten buurtbewoners konden de zolder, waar de moeder van het gezin met één van haar zoons was, niet meer bereiken. De ruimte stond vol rook. "We stonden er twee meter vandaag maar we konden niet verder", vertelt de man dinsdagochtend zichtbaar ontdaan. "Ik hoorde gebonk en daarna niks meer."

Slachtofferhulp informeerden de buren die te hulp waren geschoten laat op de avond dat het jongetje dat op straat gereanimeerd werd, het niet heeft overleefd. Hoe het met zijn moeder gaat, is onbekend. De politie doet maandagochtend nog geen mededelingen over de leeftijd van het overleden slachtoffer en over de toestand van de vrouw.

De politie gaf maandagavond aan dat de brand vermoedelijk op zolder ontstond. Volgens buurtbewoners woonde het gezin nog maar een paar weken in het huis aan de Bieslookweg.

'Vooral rook'

Dinsdagochtend is vanaf de straat niet veel van de brand te zien. En dat verbaast omwonenden ook. "Het is vooral rook geweest en geen echte vlammen", zegt een bewoner van de straat. De politie bewaakt het huis.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de betrokken hulpverleners gebruik kunnen maken nazorg.