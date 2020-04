Eén slachtoffer van woningbrand in Tilburg overleden

TILBURG -

Eén van de slachtoffers van de brand maandagavond in een huis aan de Bieslookweg in Tilburg, is overleden. Dit laat de politie weten. Het tweede slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De brand in het rijtjeshuis was maandagavond snel onder controle en twee bewoners werden in eerste instantie uit het huis gered. Eén van de twee overleed even later alsnog. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de slachtoffers.