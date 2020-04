Hoe dan? Wat moet je met je haar als je door de coronacrisis niet naar de kapper kunt?

Zijn er dingen die je absoluut afraad aan mensen die zitten met kapselstress?

"Ga absoluut niet zelf knippen! Ik krijg van veel mensen de vraag hoe ze bijvoorbeeld hun man of kind moeten knippen, maar dat is echt niet slim. Wij hebben goede, dure scharen en heel veel ervaring. Het kost alleen maar meer tijd en geld om een fout geknipt kapsel te herstellen. Gewoon niet doen dus."

"Er zijn ook mensen die thuis zelf hun haren gaan verven. Dat is alleen slim om te doen met goede producten. Als je zelf producten bij de drogist koopt kan dat verkeerd uitpakken. Je kan namelijk niet zomaar één kleur verf op je hele haar doen. De kleur kan dan anders worden dan gedacht en het kan heel schadelijk zijn voor je haar."

Wat kan je dan wel doen?

"Dat verschilt natuurlijk ontzettend per persoon. Als je lang haar hebt en merkt dat je puntjes droog worden, kan het helpen om het haar goed te föhnen. Op die manier gaan de haarschubben dicht en gaat je coupe prachtig glanzen. Vrouwen met krullen kunnen het best proberen hun haar niet te föhnen. Doe er wat mousse in en laat het gewoon opdrogen na het douchen. Daar moet je je haar zelf het werk laten doen.’’

"Voor mannen biedt het langere haar juist weer nieuwe mogelijkheden als de coronacrisis voorbij is. Een kapper kan met langer haar meer kanten op, dus wie weet staan de heren dan wel open voor een nieuw kapsel. En met de juiste gel is het prima te doen om je haar een poos lekker naar achter te dragen. Het is uiteindelijk grotendeels een kwestie van accepteren dat je een poos niet naar de kapper kan. Accepteren en vooral niet te veel gaan experimenteren."

Bieden jullie de klanten nog wat aan vanuit huis?

"Wij hebben speciale sets samengesteld waarmee klanten hun haar vanuit huis kunnen kleuren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de uitgroei bovenop op hun hoofd bijwerken. Ook hebben we filmpjes opgenomen waarin we laten zien hoe het moet. Mochten klanten vragen hebben of verzorgingsproducten willen kopen, kunnen ze ons gewoon bellen. Er is altijd wel een mogelijkheid om die producten op te halen of langs te brengen.’’

