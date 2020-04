Zware mishandeling in Bergen op Zoom: vierde verdachte opgepakt

Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag vlak na middernacht gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie had een melding gekregen dat het slachtoffer op het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom zou liggen.

In beperking

In de loop van zaterdag zijn drie verdachten opgepakt. De arrestanten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ze worden verdacht van zware mishandeling of poging tot doodslag.

Daar is dinsdag de arrestatie van een vierde verdachte bij gekomen. Die is om zeven uur 's ochtends opgepakt. Omdat de verdachten in beperking zitten, heeft de politie geen verdere informatie over de mishandeling of de verdachten bekendgemaakt.