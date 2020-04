Boze vrouw bijt agent in de hand in Oudenbosch

Een vrouw van 39 uit Oudenbosch heeft een agent in de hand gebeten. Dit gebeurde toen politiemannen de 38-jarige man wilde arresteren met wie de vrouw in een huis aan de Acer Flamingolaan woont.

Bij de politie kwam maandagavond rond kwart voor negen de melding binnen dat twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) door een 38-jarige man bedreigd werden. Agenten schoten te hulp en wilde de man aanhouden. Ook de politiemannen moesten het toen ontgelden en kregen bedreigingen naar het hoofd geslingerd.

Bijten

De vrouw des huizes slaagde er vervolgens in om een agent te bijten. Even later werd ze aangehouden voor bedreiging en mishandeling. De agent heeft daarvan aangifte gedaan.

De 38-jarige man kwam pas naar buiten toen de politie dreigde met honden naar binnen te komen. Ook hij werd opgepakt. Waarom de boa's aanvankelijk bij het huis waren, is onbekend.