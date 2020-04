Grootste supermaan van dit jaar vanavond en vannacht te zien

Dinsdagavond en -nacht is er weer een supermaan te zien in onze provincie. De weersverwachtingen zijn optimaal om de grootste maan van dit jaar in al zijn glorie te kunnen bewonderen.

De maan komt dinsdagavond om half acht op en dan is volgens weerman Reinout van den Born van Weer.nl al goed te zien dat het om een bijzondere maan gaat.

Hoewel het dan nog niet donker is, is de maanopkomst in het oosten al goed te zien. Het hoogtepunt is rond half vijf woensdagochtend. Dan is de maan helemaal vol en staat hij zo'n 357.000 kilometer van de aarde en dat is dichtbij. Normaal staat hij ruim 400.000 kilometer bij ons vandaan.

Helder vanavond

De maan is op z'n hoogtepunt tien procent groter dan normaal en hij geeft veel feller licht. Dat is ook vroeg op de avond al duidelijk te zien volgens de weerman. Hij verwacht dat dit de grootste supermaan van het jaar zal zijn. We hebben geluk dat het dinsdagavond en -nacht helder is, waardoor de bijzondere maan goed te zien is.

De laatste keer dat er een supermaan te zien was in Brabant, was vorige maand.