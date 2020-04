Corona door de ogen van de zorgverzekeraar: 'Eerst moeten we dat virus overwinnen'

In mei werd Eindhovenaar Joep de Groot (49) benoemd tot bestuursvoorzitter van CZ. Een verzekeraar met 3,5 miljoen verzekerden, van wie veel in Brabant, en een omzet van tien miljard euro. Het is een van de grote spelers in de Nederlandse gezondheidszorg. Nog geen jaar later krijgt hij te maken met de coronacrisis, een van de grootste uitdagingen waar de zorg zich ooit voor gesteld zag. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt.

Slapeloze nachten

Levert het hem slapeloze nachten op? "Ja. Niet omdat ik nog maar zo kort voorzitter ben," reageert hij. "Maar wel als denk aan al die zieke mensen of aan mensen die nu familieleden moeten missen."

Het is een antwoord dat in het gesprek past. De Groot wil niet al te veel aandacht besteden aan zijn eigen besognes: "Klein leed vergeleken met wat anderen doormaken." Net zo min wil hij nu al praten over dingen die misschien beter hadden gekund: "We staan er nu samen voor om de crisis op te lossen. Later komt de evaluatie. Er is nog veel onzeker."

En die onzekerheid komt telkens terug. Niemand weet nog hoe het verder gaat.

Heel veel geld

Verzekeraars gaan over geld. En daar is De Groot dan heel duidelijk over. "Het coronavirus gaat Nederland heel veel geld kosten. Extra personeel, extra bedden, extra apparatuur. Een deel van die kosten komt bij ons terecht. Díe waarheid, daar moet je niet voor weglopen."

"Maar," gaat hij dan verder, "dat is precies waar verzekeraars voor zijn. We zijn er voor de onverwachte kosten. In goede tijden bouw je buffers op waar we nu mee uit de voeten kunnen. CZ is een stabiel en financieel gezond bedrijf. We kunnen forse klappen opvangen."

Premies omhoog?

Of dat betekent dat de ziektekostenpremies volgend jaar omhoog gaan, weet hij nog niet. "Daar moeten we het in september nog maar eens over hebben. Nu moeten we eerst dat virus overwinnen."

Nederland kent een calamiteitenregeling als ziektekostenverzekeraars voor kosten komen te staan die ze niet kunnen dekken. Die is nog nooit ingezet.

Voor De Groot begint het, als het coronavirus in Italië toeslaat. "Toen wisten we zeker dat het ook naar Nederland zou komen. Vanaf dat moment zijn we maatregelen gaan nemen." Alle CZ-medewerkers die terugkwamen van de wintersport gingen in quarantaine maar op dat moment begon ook het overleg met de ziekenhuizen. "Het was onwerkelijk. Ik voelde de onrust," zegt hij nu. "Het werd een achtbaan, maar volgens mij zijn we niet uit de bocht gevlogen."

Verzekeraar Joep de Groot noemt de Nederlandse gezondheidszorg 'robuust' (Foto: ETZ)

De eerste Nederlandse coronapatiënten vielen op fietsafstand van het CZ-hoofdkantoor in Tilburg. Brabant liep voorop. Dat leverde CZ informatie op die ze in allerlei vergaderingen konden gebruiken. "Brabant was telkens al wat verder in het proces. Voor de andere delen van het land konden wij vertellen wat ze te wachten stond."

CZ werkte snel mee aan een geboortehotel in Uden. Door moeders in een snel ingericht hotel te laten bevallen in plaats van in het ziekenhuis kwamen er ziekenhuisbedden vrij. Dat was ook het idee achter de verpleeghuizen die patiënten gingen opvangen die uit het ziekenhuis weg mochten maar die nog te zwak waren om naar huis te gaan.

De patiënt van de toekomst

Samen met andere verzekeraars zorgt CZ er nu voor dat praktijken overeind blijven van fysiotherapeuten en tandartsen die in deze tijd juist heel erg weinig klanten krijgen. De Groot: "Het gaat erom dat we het systeem overeind houden voor de patiënten in de toekomst."

De camera's richten zich op ambulances, verpleegkundigen en beademingsapparatuur. Daar zit een wereld achter. "Als er coronapatiënten naar Duitsland worden gebracht, willen ze daar wel een verzekeringsbewijs zien. Wij hadden dat in nog geen half uur geregeld. Dat is mooi!"

De zorg moet overeind blijven. Is dat gelukt? Zoals gezegd, De Groot is nog niet toe aan een evaluatie. Maar: "Ik heb er vertrouwen in. Het zorgsysteem zit robuust in elkaar. We hebben goed gereageerd."