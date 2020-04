Plan voor feestmaand om zorgmedewerkers te bedanken voor hun strijd tegen het coronavirus

"Hoe gaaf zou het zijn als Nederland dit massaal oppakt en zorgmedewerkers het er over tien jaar nog over hebben?" Programmamaker en evenementenorganisator Rudo Slappendel is met stichting 'Nederland bedankt de zorg' crowdfunding gestart om een maand lang feestavonden in de Brabanthallen te organiseren.

Maar het gaat niet alleen over feesten. Hij wil aan het einde van het jaar ook een nationale herdenking organiseren voor alle nabestaanden van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Nederland geeft de zorg een 10

Slappendel hoopt dat Nederlanders massaal een tientje doneren, waarmee hij in 2021 een maand lang feestavonden kan organiseren om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken en te bedanken voor hun inzet in deze coronatijd.

Slappendel benadrukt dat het niet zomaar een wild idee is, maar dat het een serieus plan is: "Ik heb een radioprogramma bij Omroep West en ik organiseer jaarmarkten en evenementen. Ik heb een behoorlijk netwerk. In no time had ik een webbouwer te pakken, iemand die commercials maakt en ook de Rabobank doet mee. En ik hoop natuurlijk dat André Hazes en Snollebollekes dit lezen en me bellen. Dat mag altijd."

Vanaf juni 2021

Hij hoopt dat de feesten vanaf juni 2021 los kunnen barsten. Dan is het vermoedelijk een jaar na de opheffing van de maatregelen van het RIVM. Door de feesten een maand lang te organiseren, hoopt hij dat de miljoen zorgmedewerkers een onvergetelijke avond hebben, aangeboden door alle Nederlanders.

Daar is wel nog een donatie van al die Nederlanders voor nodig. Als drie tot tien miljoen mensen een tientje doneren via Nederlandbedanktdezorg.nl dan wordt er genoeg opgehaald om het te kunnen organiseren. Mogelijk zijn dan zelfs de drankjes gratis voor de gasten en is er nog geld over om aan de horeca te doneren. Mocht er onverhoopt niet genoeg binnenkomen, dan krijgen donateurs hun geld terug..