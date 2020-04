Bloemen bij huis in Tilburg waar jongen (8) omkwam, oorzaak van brand nog niet duidelijk

Bij de beer voor het overleden jongetje zit een briefje met daarop de tekst: "Rust zacht kleine held." Er liggen ook bloemen en een kaart. Naast de beer is een kaarsje neergezet.

In het huis woonde de moeder met meerdere kinderen. Vier kinderen en een familielid dat niet in het huis woonde, waren tijdens de brand beneden en konden naar buiten vluchten. Verschillende buurtbewonersburen schoten te hulp tijdens brand.

De brand in het huis ontstond rond negen uur en was kort maar hevig. De jongen van 8 was samen met zijn moeder op zolder. De twee werden door de brandweer naar buiten gebracht. Twee traumahelikopers landden om hulp te verlenen, maar die mocht voor het jongetje niet baten. De moeder van het gezin werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

