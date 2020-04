Dierenpark De Oliemeulen vreest voor voortbestaan door coronacrisis: 750 dieren op straat

De verzorgers van Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg luiden de noodklok. Zij vrezen dat het park, waar sommige verzorgers al meer dan twintig jaar werken, de coronacrisis niet zal overleven. "Het idee dat wij niet meer voor deze dieren kunnen zorgen is onverdraaglijk."

“Je zou toch denken dat een bedrijf dat nu zonder inkomsten zit en voor 750 levende wezens moet zorgen, gesteund zou worden door instanties of gemeentes. Helaas is dit niet het geval. Vooralsnog vallen we buiten alle regelingen en hoeven we niet op steun van de overheid te rekenen”, schrijft De Oliemeulen in een persbericht.

“Zelfs de bank waar wij al ruim 30 jaar een trouwe klant zijn, kiest ervoor om voetballers met miljoenen te sponsoren, maar weigert ons een lening om deze maanden door te komen.”

Onverdraaglijk

Mocht het dierenpark de deuren definitief moeten sluiten, dan komen er 750 dieren op straat. “Verschillende reptielen, maar ook bedreigde diersoorten zoals de ringstaartmaki’s en de ocelot, zullen hun huis verliezen. Het idee dat wij niet meer voor deze dieren kunnen zorgen is onverdraaglijk.”

“Hoewel veel mensen in onze omgeving ons een warm hart toedragen en we alle hulp van onze fans ook enorm waarderen, redden we het hier niet mee. De kosten van het behouden van een dierenpark liggen zoveel hoger. Het zou zonde zijn als dit unieke stukje Tilburg met een bijzondere dierencollectie, dat al meer dan 30 jaar bestaat, verloren gaat.”