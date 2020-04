Coronapatiënten met luid applaus ontslagen uit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is voorbereid op het coronavirus (foto: Kevin Cordewener).

Coronapatiënt Willem van Dinther heeft dinsdag een staande ovatie gekregen van het zorgpersoneel bij zijn ontslag uit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij is een van de zeven patiënten die dinsdag naar huis mochten.

Van Dinther heeft een poos op de intensive care gelegen en was er slecht aan toe. Nu mag hij weer naar huis om verder te werken aan zijn herstel. Dat wilde het personeel niet zomaar laten gebeuren en onder luid applaus van tientallen verpleegkundigen mocht hij voor het laatst in de rolstoel door de gangen van het ziekenhuis rijden. “Verrassend en onwerkelijk”, zegt Van Dinther er zelf over.