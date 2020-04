Oude kachelpijp blijkt enorme Duitse raket uit Tweede Wereldoorlog [VIDEO]

“Ik had een oude metaaldetector bij, die gaf een signaal maar ik kon alleen zien dat het een groot stuk ijzer was. Ik was toch wel nieuwsgierig wat het zou zijn en ben de volgende dag terug gegaan met een andere detector. Het voorwerp zat zo diep, ik heb mijn vriend Andrew Jones gevraagd of hij mee wilde gaan om het uit te graven”, zegt Verberne tegen Weekblad voor Deurne.

Twee dagen later ging het tweetal op schattenjacht. What could possibly go wrong. “We dachten aan een oude kachel of een of andere pot. We schrokken wel een beetje toen we zagen wat het was”, zegt Verberne.

En terecht. De EOD kwam zaterdag tot de conclusie dat het ging om een Duitse Wurfkorper raket met 36 kilo springstof. Het gevaarte werd elders tot ontploffing gebracht. Als dank kregen Verberne en Jones het filmpje opgestuurd.

Koen Verberne heeft inmiddels met de eigenaar van de akker afgesproken binnenkort nog eens te gaan zoeken op het perceel. “Misschien zit er nog meer in de grond en dan kan het gevaarlijk zijn als hij op het land gaat werken.”