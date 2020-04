'Mokerslag voor het voetbal', sportmarketeer Bob van Oosterhout over de coronacrisis

Sportmarketeer Bob van Oosterhout uit Gemert verwacht een economische terugslag van honderden miljoenen voor het Nederlandse voetbal. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. De eigenaar van Triple Double met kantoor in Eindhoven denkt bovendien dat de sector twee jaar nodig heeft om te herstellen van deze financiële dreun.

Tegen Voetbal International spreekt Van Oosterhout de verwachting uit dat het Nederlandse voetbal keihard financieel geraakt gaat worden door de crisis. “De meeste clubs moeten het hebben van sponsoring, ticketing en stadionexploitatie. Er wordt maandenlang geen enkele activiteit georganiseerd in de stadions. Nul. Voetbal wordt als de grootste sport qua sponsoring het meest gedragen door het MKB. Juist daar vallen nu de hardste economische klappen.”

'Dat gaat clubs pijn doen'

Van Oosterhout is ook commissaris van de Keuken Kampioen Divisie. Tegen VI zegt hij dat daar de klappen onder de sponsoren al merkbaar zijn.

“Er zijn bedrijven die zó hard worden getroffen dat ze niet meer kunnen sponsoren. Alleen al uit voorzorg worden allerlei contracten opgezegd. Dat gaan de clubs heel veel pijn doen. Het voetbal moet rekening houden met 30 procent minder sponsors.“

Als iemand die opmerking had gemaakt, had ik gezegd: je bent niet goed wijs.

Van Oosterhout merkt ook keihard dat de coronacrisis zijn sportmarketingbedrijf raakt en hij erkent dat hij het niet had zien aankomen.

“Er is met kerst ook helemaal niemand naar me toe gekomen met de opmerking: hou je rekening met een scenario dat er geen Eredivisie-voetbal is, geen Tour de France, geen EK, geen Formule 1 op Zandvoort en geen Olympische Spelen? Als iemand die opmerking had gemaakt, had ik gezegd: je bent niet goed wijs."

'Bizarre rollercoaster'

De vriendin en aanstaande echtgenote van Bob van Oosterhout is Hanne van Aart, de burgemeester van Loon op Zand. Daar was de eerste coronabesmetting van Nederland, precies op het moment dat ze samen in Sevilla waren op bezoek bij oud-PSV’er Luuk de Jong.

“De ene dag zaten we op de tribune heerlijk in het zonnetje bij een Europa League-wedstrijd, we hadden lekker gegeten en gedronken. Een dag later zaten we in het vliegtuig naar huis en kwamen we in een bizarre rollercoaster.”