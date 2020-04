Twee jongens (16) thuis aangehouden voor mishandeling van man in Goirle

De Fraterstuin in Goirle (Google Streetview).

GOIRLE -

Twee jongens van 16 jaar oud uit Goirle zijn woensdagochtend thuis opgepakt door de politie. De twee worden verdacht van de mishandeling van een man vorige week in de Fraterstuin. De verdachten horen bij een groep die al langer bekend is bij de politie. De kans is groot dat binnenkort nog meer jongeren uit die groep worden aangehouden.