Harry maakte filmpjes voor op internet, maar door de coronacrisis werd hij stratenmaker

Maar het leven van Harry is sterk veranderd door de coronacrisis. Hij was zo blij als een kind met zijn nieuwe baan. Eerst mocht hij van zijn baas niet meer naar Amsterdam komen en even daarna hoorde hij dat hij helemaal geen baan meer had. En nu is hij stratenmaker.

Harry: “Toen in hoorde dat ik ontslagen was, dacht ik: ik kan drie dingen doen. Ik ga naar huis naar mijn ouders toe en huilen dat ik geen baan meer heb. Ik ga hier op mijn kamer liggen huilen dat ik geen baan meer heb. Of ik stuur zestig sollicitaties de deur uit, het maakt niet uit waar naartoe." En dat laatste heeft Harry gedaan. Hij werd aangenomen als stratenmaker."

Lichamelijk bezig zijn

Vooral het lichamelijk bezig zijn bevalt Harry erg goed. “Ik wilde sowieso mijn eigen bedrijf beginnen en ik merk dat het niet goed is als je te veel in je hoofd zit. Ik wilde iets fysieks gaan doen. Ik kan het nu perfect combineren. Ik heb geweldige collega’s. Ik geniet er echt enorm van.

"Eigenlijk maakt het geen reet uit welk werk je doet, als je het maar met aandacht en volledige toewijding doet. En met overgave. Met dit werk kan ik de anderhalve meter in acht houden, dus ik blijf het doen", zegt Harry enthousiast.

Omdat hij ook nog steeds creatief is achter zijn computer maakte hij een leuk filmpje voor zijn eigen YouTube-kanaal van zijn overstap van contentmaker naar stratenmaker.