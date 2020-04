Arbeidsmigranten vliegen weer naar Eindhoven, maar deze keer mogen er maar 9 arbeiders in één bus

Op Eindhoven Airport is woensdagmiddag weer een zogenaamde 'aspergevlucht' geland. Aan boord waren 36 Roemeense arbeiders die asperges gaan steken in Limburg. De afgelopen dagen was er commotie ontstaan omdat seizoensarbeiders in propvolle busjes van het vliegveld naar hun bestemming werden gebracht. Busbedrijf Munckhof nam daarom geen risico's: er mochten maar negen arbeiders in één bus.

Dinsdag werd er nog een bus volgepropt met seizoensarbeiders beboet in Limburg. Er zaten 39 arbeiders van een uitzendbureau in de bus. Zij hielden dus geen anderhalve meter afstand van elkaar. Alle arbeiders kregen een boete van 399 euro.

Maatregelen

Munckhof heeft daarom woensdag voorzorgsmaatregelen getroffen. De 36 Roemenen zijn in vier verschillende bussen naar een aspergeboer in Horst in Noord-Limburg gebracht. "We hebben met een maatstok de afstand gemeten en er mogen nu niet meer dan negen mensen in één bus. Normaal gesproken kunnen er wel 54 mensen in zo'n bus dus dat is best bizar", zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf.

De SP diende dinsdag Kamervragen in over de vluchten vol seizoensarbeiders. Luchtvaartmaatschappij Wizzair is onlangs al per direct gestopt met vluchten van Roemenië naar Eindhoven.