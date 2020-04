Meisje (4) ernstig gewond na aanrijding door bestelbus in Werkendam

WERKENDAM -

Een kind van 4 is woensdagmiddag aangereden door een bestelbus. Dat gebeurde op de Reeweg in Werkendam. De fiets van het meisje werd zeker dertig meter is meegesleurd. Het kind raakte ernstig gewond aan haar been en is met een ambulance onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.