Gebouw in Eindhoven ontruimd na bommelding: 30 tot 40 mensen staan buiten

Rond twee uur woensdagmiddag kwam er een dreigtelefoontje binnen. Het Team Explosieven Verkenning is ter plekke om te kijken of er een explosief aanwezig is.

Rond tien voor half vier werd de situatie opgeschaald naar grip 1. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is nog niet opgeroepen.

'Blijf binnen'

Een buurtbewoonster zegt tegen Omroep Brabant dat de omgeving rond een aantal bedrijfspanden met linten is afgezet. "Er gaat een alarm af en agenten riepen dat wij binnen moeten blijven."