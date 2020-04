Daphne vertelt de minister hoe het is om in deze tijd als studente in de thuiszorg te werken

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs heeft dinsdag het Summa College in Eindhoven bezocht. Ze kreeg onder meer van studente Daphne te horen hoe het is om nu in de thuiszorg te werken. De minister was onder de indruk van haar verhaal. "Ik heb respect voor zo'n jonge vrouw, die haar uiterste best doet om zo flexibel mogelijk haar patiƫnten te helpen."

Daphne vertelde hoe ze 's morgens op pad gaat om bijvoorbeeld voor een oudere, terminale vrouw met corona te zorgen. "Vanwege het coronavirus pak ik mezelf in als een marsmannetje. De patiënte ziet daardoor alleen mijn ogen, dat vind ik wel lastig."

Afstand

Communiceren is niet makkelijk. "Door een mondkapje ben ik niet goed te verstaan. De cliënt noemt me Danielle, omdat ze die naam blijkbaar heeft gehoord. Dat laat ik dan maar zo." Daphne vindt het niet prettig dat ze slecht te verstaan en niet herkenbaar is. "Ik voel een afstand, terwijl ik juist kom om haar te helpen."

Minister Van Engelshoven is onder de indruk van Daphnes verhaal. "Je probeert je dan voor te stellen hoe angstig iemand moet zijn, als ze door een verpleegster in een pak word verzorgd.

Hart onder de riem

Van Engelshoven is naar Eindhoven gekomen om te luisteren naar de ervaringen van de studenten en de docenten in de zorg tijdens de crisis en om hen een hart onder de riem te steken.

Ze heeft onder anderen gesprekken gevoerd met vierdejaars studenten verpleegkunde en met leraren. Enkele docenten verpleegkunde – zelf oud-verpleegkundigen – springen nu bij in het werkveld. Zo werken die nu tijdelijk in ziekenhuizen in Eindhoven, Helmond en Roermond.