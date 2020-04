Pop-up restaurant Asperges (niet) in het veld, maar wel bij je thuis !

Duizenden mensen hadden al gereserveerd voor de zesde editie van het pop-up restaurant ‘Asperges in het veld.’ Een jaarlijks terugkerend evenement tussen de aspergevelden in Cromvoirt waar duizenden in een pop-up restaurant kwamen genieten van het ‘witte goud.’ “Helaas het kan niet doorgaan”, vertelt organisator Frank de Bot. “Dit jaar dus geen asperges in het veld, maar wel op het bordje want we hebben een alternatief bedacht.”

“Vorig jaar waren we achttien dagen open en hebben toen vijfduizend gasten over de vloer gehad. Helaas door de coronacrisis kan het nu niet doorgaan”, vertelt een nog steeds optimistisch ogende Frank de Bot. “Iedereen krijgt zijn geld terug en we hopen dat het volgend jaar wel door kan gaan, maar we gaan niet zitten kniezen want we gaan onze aspergemenu ’s thuis bezorgen.”

Frank de Bot zocht samenwerking met Steef Spoormakers van Kick food services uit Oisterwijk. In normale tijden levert zijn bedrijf veel producten aan de nu gesloten restaurants. “We waren er snel uit. We hebben twee menu’s op restaurant niveau bedacht en uitgeprobeerd. Die kunnen we thuis bezorgen of mensen kunnen ze afhalen bij Aspergebedrijf Verhoeven in Cromvoirt.”

Bestellen, bereiden, ophalen of bezorgen

“Het loopt boven verwachting’, zegt Frank de Bot. “De eerste bestelde menu’s gaan vrijdag de deur uit, we denken al om meer auto’s te gaan inzetten.” De Bot vermoedt dat de bestellingen komen van klanten die te gast zijn geweest in zijn pop-up restaurants. “Je merkt ook dat ze het je gunnen en dat is heel fijn in deze tijd.”

Menu's worden sous-vide bereid

Op de vraag of de maaltijden diepgevroren worden afgeleverd reageert kok Steef Spoormakers met de opmerking dat het gaat om sous-vide bereide maaltijden. “Het is een proces waarbij je vacuüm verpakte etenswaren later weer kunt opwarmen, zo blijft de smaak optimaal.” Frank de Bot voegt er aan toe dat bij ieder menu ook instructies zitten hoe het menu zo goed en lekker mogelijk op tafel te krijgen.

