Gewapende overval op koppel in Loonse en Drunense duinen, dader met groot mes aangehouden

Het stel was aan het filmen in de duinen toen de man zijn slag sloeg. Zo’n acht politieauto’s kamden na de melding het gebied uit en wisten de overvaller aan het einde van het Steegerf, zo’n kilometer de duinen in, in de boeien te slaan.

De man bood hevig verzet en moest door meerdere agenten en een politiehond worden aangehouden. Op foto’s is te zien dat een agent zelfs een schild draagt. De overvaller kreeg een spuugmasker op toen hij naar de arrestantenbus werd gebracht. De slachtoffer kwamen letterlijk met de schrik vrij.