Café De Sportvriend was het levenswerk van Gerrit en Cor, maar na felle brand is er niets van over

De brand legde de feestzaal aan de Zundertseweg volledig in de as. De brandweer kon voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar het voormalige café-restaurant met woonhuis dat ernaast ligt. Daarin zijn sinds een aantal jaren arbeidsmigranten gehuisvest. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht.

'Heel klein begonnen'

Tamara is er woensdagnacht met haar moeder nog gaan kijken. "Mijn moeder is de oudste dochter van Gerrit en Cor. Ze ligt nu met hoofdpijn in bed", zegt een aangeslagen Tamara. "Mijn opa en oma zouden dit jaar 66 jaar getrouwd zijn. Zo lang is het ook geleden dat ze hier heel klein begonnen. Eerst met een heel klein café, pas later werd de feestzaal gebouwd. "

Veel verenigingen vonden er een warm welkom. "Van het schuttersgilde, de line-danceclub en alleenstaandenavonden tot sportverenigingen en de ponyclub." De voetbalclub die er ooit werd opgericht, bestaat nog steeds. "De Gerrit Boys, vernoemd naar opa."

Grote speeltuin

Maar de feestzaal was er in die gloriejaren ook voor vergaderingen, voor bruiloften en partijen en voor de gehandicaptendisco. "Iedereen kende het hier als "Café Gerrit Roovers", zegt Tamara. "Er was ook een grote speeltuin bij, waar gezinnen een dagje uitgingen."

Haar opa stierf in 2005 aan een hartinfarct en daarmee kwam er ook een einde aan dat alles. "Mijn oma heeft de feestzaal nog even voortgezet voor kleine gezelschappen, maar niet meer met grote diners erbij. Ze heeft nu Alzheimer en woont al een paar jaar in een verpleeghuis."

'Te koop'

Sinds een jaar of tien staat het gebouw met de feestzaal leeg. In de tuin bij het complex geeft een makelaarsbord 'Te Koop' aan dat de familie alles van de hand wil doen. "Maar na de brand is het gebouw waarin de feestzaal zat rijp voor de sloop. Er is niets meer van over."

Een buurtbewoonster die donderdagochtend komt kijken vertelt dat ze die nacht wakker was geworden van harde knallen, waarschijnlijk afkomstig van de golfplaten van het dak. "Ik hoorde ook een ambulance, maar gelukkig is die niet nodig geweest."

LEES OOK: Brand verwoest café-zaal in Etten-Leur, brandweer voorkomt dat vuur overslaat naar huizen