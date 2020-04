Oorlogsmuseum Overloon hoopt op noodkrediet: 'Anders gaat het licht uit'

"Je moet nu alle zeilen bijzetten om deze periode te overleven." Directeur Erik van den Dungen is duidelijk over de gevolgen van de coronacrisis voor het Oorlogsmuseum in Overloon. Dat heeft het, net zoals veel andere musea, financieel lastig nu er geen bezoekers meer mogen komen.

"In de opmaat naar 4 en 5 mei zouden we normaal gesproken, net zoals bijvoorbeeld Kamp Vught, een heel drukke maand hebben", vertelt de directeur. "Daarvan kun je als museum een aantal maanden vooruit. Dat valt nu weg, maar dat niet alleen: al je bezoek valt weg. Dit betekent dat je, als een particuliere instelling zoals wij, nul inkomsten hebt. En nul inkomsten terwijl je kosten doorlopen, dat is lastig."

Precair

Uit een enquête van de Museumvereniging blijkt dreigt een vijfde van de Nederlandse musea volgende maand al in de problemen raakt als er niet extra financiële steun van de overheid komt. Voor een kwart van de musea zou voor het eind van dit jaar zelfs een faillissement dreigen.

Van den Dungen noemt ook de situatie bij het Oorlogsmuseum onzeker. "Het hoogseizoen heb je altijd nodig om de kassa te kunnen vullen voor het laagseizoen ", legt de directeur uit. "Zodat je geld hebt om ook in de winter je personeel te kunnen betalen. Dit is dus inderdaad een zorgelijke situatie. We moeten op korte termijn deelnemen aan alle regelingen die er zijn. Maar het probleem is dat je daarmee geen geld ophaalt voor het laagseizoen." Daarom wil het Oorlogsmuseum proberen een noodkrediet te krijgen. "Om in ieder geval dit laagseizoen te kunnen overbruggen. Want anders gaat het licht uit."

Kleine club

Vanwege de coronacrisis heeft het Oorlogsmuseum Overloon negentig procent van het personeel naar huis gestuurd. "Zowel van de betaalde medewerkers als de vrijwilligers. Er is nog maar een kleine club actief."

Maar die kleine club is wel hoognodig, benadrukt de directeur. "Want je moet zorgen dat je nu financieel alles binnenhaalt wat je kunt binnenhalen. Dat betekent dat je administratie aan het werk moet zijn en ook een paar mensen van marketing. In de tijd dat je niet fysiek naar buiten kan, moet je in ieder geval online goed aanwezig zijn."

Extra maatregelen

Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur laat weten dat zij werkt aan extra maatregelen voor noodlijdende musea. Die moeten voorkomen dat er musea omvallen door de coronacrisis.

De minister besloot eerder al de huur van de rijksmusea voor drie maanden op te schorten. Ook kunnen culturele instellingen subsidiegeld dat normaal later in het jaar komt, eerder krijgen.