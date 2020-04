Hulpkit bij jeuk door de eikenprocessierups: rollen, afspoelen en dan smeren

"Als je onder eikenbomen loopt en je de haartjes van de rups op je huid krijgt, kun je ze met een roller verwijderen. De gel vermindert de klachten die je erdoor krijgt", vertelt Leo van den Hazelkamp.

Als je de kleefrol over je arm of je been rolt, blijven de kleine haartjes van de eikenprocessierups aan plakken. Daarna moet je je huid afspoelen en kun je de verzachtende gel gebruiken. De rol kun je vaker gebruiken. Als je hem onder de kraan afspoelt, kan hij daarna weer in de tas.

Grote overlast

Vorig jaar was de overlast door de eikenprocessierups gigantisch in Brabant. Daar springt Van den Hazelkamp nu op in. "In de verzachtende gels die je nu hebt, zit meestal een algemene stof, zoals aloë vera of zo. Deze gel is speciaal ontwikkeld om de jeuk door de haartjes van de eikenprocessierups te verzachten."

Vorig jaar waren de mentholcremès en gels met aloë vera niet aan te slepen en grepen mensen mis in de lege schappen bij de drogist. De setjes van Van den Hazelkamp liggen nog niet overal in de winkel, maar zijn wel online te bestellen.