Gewelddadige inbreker die bejaarde vrouw omver duwde, na bijna drie jaar opgepakt

Het slachtoffer deed in 2018 haar verhaal in Bureau Brabant. (Archieffoto)

De politie heeft deze week een verdachte aangehouden voor een inbraak met geweld in een huis in Eindhoven in 2017. De man sloop op 11 augustus 2017 het huis van een bejaarde vrouw binnen. Toen de vrouw hem betrapte, duwde hij haar op de grond.

De toen 73-jarige vrouw zag ineens een vreemde man in haar huis aan de Bouvigne in Eindhoven. De man duwde haar omver en ging ervandoor. De vrouw viel en liep kneuzingen op. Dit gebeurde ook nog eens op de verjaardag van de vrouw.

“Ik doe de deur opzij en er staat opeens een vent achter de deur. Ik dacht bij mezelf: waar haal je de brutaliteit vandaan?”, zei de vrouw daarna in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De man had er duidelijk geen rekening mee gehouden dat de bewoonster thuis was. Ook wist hij waarschijnlijk niet dat zij rondom haar huis camera’s had hangen. De man was goed te zien op bewakingsbeelden, maar werd door niemand herkend.

Dakloze man

De man had DNA achtergelaten in huis, maar dat leverde aanvankelijk geen match op. Afgelopen week werd er alsnog een match gevonden. Het gaat om een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man zal binnenkort voor de rechter moeten verschijnen.