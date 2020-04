Drie bewoners van verzorgingshuis Tilburg naar ziekenhuis, brand onder controle

De brand brak iets na twaalf uur uit op de bovenste verdieping. Sommige bewoners zijn met hoogwerkers geëvacueerd.

Rond kwart voor twee werd het sein brand meester gegeven. Het verzorgingshuis wordt door de hulpdiensten geventileerd. Dat gaat enige tijd duren.

Verwondingen niet levensbedreigend

Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Zeker vier ambulances en twee traumahelikopters kwamen ter plaatse.

Bewoners worden in veiligheid gebracht. (Foto: Toby de Kort / SQ Vision)

Vijftien mensen hebben rook ingeademd. Zij worden verzorgd in een nabijgelegen scoutingsgebouw.

Bewoners bij het nabijgelegen scoutingsgebouw. (Foto: Tom van den Oetelaar)

Coronabewoner

Een van de bewoners is besmet met het coronavirus. Het is nog niet duidelijk of deze bewoner in zijn appartement kan blijven of dat deze moet worden verplaatst.

Woonzorgcentrum Reyshoeve telt 162 appartementen. Twaalf appartementen werden ontruimd.

Twee traumahelikopters kwamen ter plaatse. (Foto: Toby de Kort / SQ Vision)

Veel kijkers

De brand trok veel bekijks. De veiligheidsregio riep kijkers op om uit de buurt te blijven en hulpverleners de ruimte te geven. De coronamaatregelen werden door de kijkers massaal genegeerd.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Dat wordt onderzocht.

LEES OOK: Grote brand bij verzorgingshuis Tilburg: 12 appartementen ontruimd, traumahelikopters geland